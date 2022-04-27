وأوضح بيان لمركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الأربعاء أن المعتقلين الاثنين هما من أنصار القوميين المتطرفين الأوكرانيين، مشيرا إلى أنهما أرسلا بيانات عن الجنود الروس إلى الموقع الأوكراني "ميروتفوريتس".

وأضاف البيان:" أن جهاز الأمن الفيدرالي في مقاطعة بيلجورود اعتقل اثنين من المؤيدين للنازية الأوكرانية، أثناء استعدادهما لارتكاب أعمال تخريبية في أحد مرافق البنية التحتية للنقل في المقاطعة، القريبة من الحدود الأوكرانية".

وتابع :" أنه ثبت أن هذين الشخصين أرسلا إلى الموقع الأوكراني (ميروتفوريتس) معلومات عن جنود القوات المسلحة للاتحاد الروسي، الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة"، مضيفا أن المشتبه بهما يدليان باعترافات مفصلة حاليا.

