الأمن التونسي يحبط 11 محاولة تسلل عبر الحدود البحرية بطريقة غير شرعية

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من إحباط 11 محاولة لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية، وتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكر بيان صادر اليوم/الأربعاء/، عن وزارة الداخلية التونسية أن الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم تمكنت من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإلقاء القبض على 8 مجتازين، وقررت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

كما تمكّنت الوحدات التابعة للمناطق البحرية بمناطق نابل وسوسة والمنستير من إحباط 6 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 73 مجتازًا، وتم الاحتفاظ بـ 53 منهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية بحسب تعليمات النيابة العامة. كذلك تمكنت دورية مشتركة بين مركزي الحرس الوطني بساقية الدائر وساقية الزيت معززة من قوات التدخل بمدينة صفاقس من ضبط 3 سيدات يحملن جنسيات دول إفريقية مختلفة برفقتهن رضيعين ويعتزمن إجتياز الحدود البحرية خلسة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهن بحسب تعليمات النيابة العامة، فيما تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني ببنزرت من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 17 مجتازًا. تم الاحتفاظ بهم حسب تعليمات النيابة العامة.

من ناحية أخرى، تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري باللواتة من إلقاء القبض على شخص لاتهامه بتكوين تشكيل عصابي بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة والإتجار بالبشر، كما تمكنت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بجربة من إلقاء القبض على شخص آخر متعم بتكوين تشكيل عصابي بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة.