اليوم السابع
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الأمم المتحدة: مناقشات بين "أوتشا" والدفاع الروسى لإجلاء المواطنين من ماريوبول

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:02 ص
الأمم المتحدة: مناقشات بين "أوتشا" والدفاع الروسى لإجلاء المواطنين من ماريوبول جوتيريش وبوتين
كتبت : هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن جارى عقد مناقشات بين مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (الأوتشا) ووزارة الدفاع الروسية على خلفية موافقة روسيا على مشاركة الأمم المتحدة في إجلاء المواطنين من آخر معقل متبقي في مدينة ماريوبول الأوكرانية بالتنسيق واللجنة الدولية للصليب الأحمر

جاء ذلك على عقب اجتماع بين أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة والرئيس فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو امس الثلاثاء.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة لفت الى اقتراحه الذي ستقوم بموجبه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والقوات الأوكرانية والروسية بتنسيق العمل لتمكين الإجلاء الآمن للمدنيين الراغبين في مغادرة ماريوبول

وأشار امين عام الأمم المتحدة الى أنه خلال لقاء مع الرئيس الروسي بوتين، اكد على موقف الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، كما ناقشا مقترحات للمساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين من مناطق النزاع، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، حيث لا يزال الآلاف من المدنيين والقوات الأوكرانية مختبئين في مصنع الصلب في آزوفستال.


الأمم المتحدة

جوتيريش

روسيا

أوكرانيا

حرب أوكرانيا

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