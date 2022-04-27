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الأرصاد: البلاد تتأثر بمنخفض حرارى الجمعة.. ونشاط الرياح المثيرة للأتربة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:10 م
الأرصاد: البلاد تتأثر بمنخفض حرارى الجمعة.. ونشاط الرياح المثيرة للأتربة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب: محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حرارى، الجمعة المقبلة، يصاحبه ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وإنخفاض نسب الرطوبة.

ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ويعمل نشاط الرياح الجنوبية الغربية إلى تدنى مستوى الرطوبة .

وسرعان ما تنخفض الحرارة يوم السبت لتسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى وإن ظلت شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، وسانت كاترين العظمى 28 درجات والصغرى 14 .


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