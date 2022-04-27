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افتتاح معارض العيد فرحتنا لتخفيف العبء عن المواطنين بالوادى الجديد.. صور

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:58 م
افتتاح معارض العيد فرحتنا لتخفيف العبء عن المواطنين بالوادى الجديد.. صور معرض العيد فرحتنا بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلنت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن افتتاح معارض "العيد فرحتنا" لاستقبال المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والتى توفر مستلزمات العيد بأسعار مخفضة، لمواجهة ارتفاع الأسعار وتيسيرًا على المواطنين، حيث تم تدشين عدد من المعارض المخفضة على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال المواطنين وتوفير كافة مستلزمات العيد بأسعار مخفضة عن سعر السوق.

وفى سياق متصل، تستكمل محافظة الوادى الجديد، طرح لحوم بلدى طازجة بسعر 120 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة داخل 18 منفذا تابعا للوحدات المحلية بمدن وقرى المحافظة لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة يوميا بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالتوسع فى توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمبادرة المنافذ التابعة للمحافظة.

وشدد المحافظ، على استمرار تنفيذ مبادرة توفير اللحوم الطازجة التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات بمدينة الخارجة، للاطمئنان على توافر جميع السلع أسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار.

وتتضمن منافذ بيع اللحوم البلدية الطازجة التى يتم طرحها بسعر 120 جنيها للكيلو، عدة منافذ شملت بمديرية الطب البيطرى وميدان البساتين ومنفذ الوحدة المحلية أمام مديرية التنظيم والإدارة، فضلاً عن توفير الخضروات والفاكهة والسلع التموينية بتخفيضات تصل إلى 50% عن الأسواق الخارجية.

 

معرض العيد فرحتنا بالوادى الجديد (1)
معرض العيد فرحتنا بالوادى الجديد للملابس

معرض العيد فرحتنا بالوادى الجديد (2)

معرض العيد فرحتنا بالوادى الجديد 

معرض العيد فرحتنا بالوادى الجديد (4)

المعروضات بمعرض العيد فرحتنا بالوادى الجديد

معرض العيد فرحتنا بالوادى الجديد (6)

مواطنى الواجد الجديد يشترون مسلتزماتهم من المعرض
 
معرض العيد فرحتنا بالوادى الجديد (7)
معرض العيد فرحتنا بالوادى الجديد

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