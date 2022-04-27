اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

استدعاء رئيس قرغيزستان للاستجواب للشهادة فى قضايا أعمال الشغب

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:32 ص
استدعاء رئيس قرغيزستان للاستجواب للشهادة فى قضايا أعمال الشغب رئيس قرغيزستان صادر جابروف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استدعى مكتب المدعي العام في قرغيزستان رئيس الجمهورية، صادر جابروف، للشهادة في قضايا أعمال الشغب الجماعية جنوب البلاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال مصدر في دائرة الرقابة بالجمهورية، حيث أشار المصدر إلى أن الحديث يدور عن قضايا أعمال الشغب الجماعية جنوبي البلاد في يونيو 2010، وقد تم بالفعل استجواب جابروف في مكتب المدعي العام، وخرج لتوه منذ قليل في العاصمة القرغيزية بشكيك.

وكانت أعمال شغب جماعية قد اندلعت بين عدد من المواطنين من خلفيات عرقية قرغيزية وأوزبكية في جنوب البلاد، ليلة 10-11 يونيو 2010، في مركزي أوش وجلال أباد، ونتيجة للاشتباكات والمذابح تم إحراق 3746 مبنى معظمها دمرت بالكامل، بينما بلغت الأضرار لمادية حوالي 80 مليون دولار، وتم رفع أكثر من 5 آلاف قضية جنائية بشأن وقائع أعمال الشغب، تم الاعتراف بـ 3900 شخص كضحايا، وتقديم 545 شخصا للمسؤولية الجنائية، وبحسب المعلومات الرسمية، فقد لقي أكثر من 400 شخص مصرعهم خلال تلك الأحداث، وأصيب وجرح حوالي ألفي شخص.

وتمكنت الحكومة المؤقتة في قرغيزستان من تحقيق الاستقرار في الوضع ما بين 15-19 يونيو 2010، وكجزء من التحقيق استدعى مكتب المدعي العام الرئيس الحالي للجنة الدولة للأمن القومي، كامشيبيك تاشييف، كشاهد.

 


رئيس قرغيزستان

صادر جابروف

اعمال شغب

بشكيك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة