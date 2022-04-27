اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:50 م
أكرم القصاص
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احتجاز 72 بحارا مدنيا من روسيا في أوكرانيا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:50 م
احتجاز 72 بحارا مدنيا من روسيا في أوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تتيانا ماسكالكوفا، أن هناك 72 بحارا مدنيا من روسيا محتجزون في حوض بناء السفن في مدينة إيزمائيل الأوكرانية".
وأضافت موسكالكوفا - في تصريح صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - "أن 8 سفن مدنية، و 72 شخصا من روسيا علقوا في حوض بناء السفن في ميناء إسماعيل بأوكرانيا".
وأوضحت موسكالكوفا، أنها اتصلت بهؤلاء البحارة المحتجزين، وقالت "نحن نتفهم أنهم يتلقون الطعام والمياه والأدوية، لكنهم غير قادرين على العودة".


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