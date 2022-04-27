إيصال أمانة يؤجل خروج والد "طفلة البلكونة" من محبسه وترحيله للبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

قال إبراهيم عشماوى المحامى الموكل للدفاع عن والد "طفلة البلكونة"، إنه عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باتهام موكله فى جنحة ضرب، ظهرت قضية أخرى قديمة متعلقة بإيصال أمانة بمنطقة البدرشين؛ إلا أنه تصالح فى تلك القضية، ويبقى إنهاء بعض الإجراءات؛ لخروجه، وسيتم ترحيله إلى البدرشين؛ لإنهاء الإجراءات.

كانت تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعى الظاهر فيها نجدةُ فتاةٍ كادت تسقط من شرفة مسكنها بالهرم انتهت إلى عدم صحة إسقاط والدها لها من الشرفة، وأنها كادت تسقط عَرَضًا خلال التقاطها بعض الملابس.