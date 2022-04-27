اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى الصف

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:57 ص
إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى الصف اسعاف - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بنطاق منطقة الصف، وتم نقل المصابين الى المستشفى، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى منطقة الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، والذي نتج عنه إصابة 3 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


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