إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى الصف

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بنطاق منطقة الصف، وتم نقل المصابين الى المستشفى، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى منطقة الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، والذي نتج عنه إصابة 3 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.