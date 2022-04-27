إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة خزينة شركة فى الساحل

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الساحل، إحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة خزينة شركة كان يعمل بها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بمخزن بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة قام بالاستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة بأسلوب "المغافلة" من أحد العاملين بالشركة "دون علمه" وعقب ذلك توجه للشركة بعد انصراف جميع العاملين بها، وتمكن من الدخول باستخدام نسخة المفاتيح حيازته وقام بكسر الخزينة الحديدية وسرقة المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.