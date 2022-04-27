أمراض الكبد.. 5 عوامل يمكن أن تؤدي إلى مخاطر صحية

كتبت إيناس البنا

الكبد عضو يمكن أن يؤثر على وظائف الكلى والمعدة أيضًا، إذا لم يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح، فقد يكون لديك نوع مختلف من الأمراض أو الاضطرابات المتعلقة بمشاكل الكبد.

يصنع الكبد العصارة الصفراوية كل يوم ويساعد على تكسير العناصر الغذائية وتنظيف السموم وتكسير الدهون والتحكم فى نسبة السكر فى الدم أيضًا، يحتوى الكبد على العديد من الوظائف المهمة جدًا للحفاظ على صحتك.

عوامل الخطر التى قد تؤدى إلى أمراض الكبد



وفقا لموقع " healthline" فإن كبد الإنسان هو عضو متعدد المهام مسئول عن توفير العناصر الغذائية لجسمك، وهذه العوامل يمكن أن تؤثر على صحة الكبد بطريقة سلبية:

1. التعرض للسموم



كبدك مسئول عن إزالة السموم من دمك وتوفير صحة جيدة، على الرغم من أنه مسئول عن تنظيف السموم، إلا أن التعرض المفرط للسموم يمكن أن يكون ضارًا بصحتك، وذلك لأن المواد الكيميائية أو التحذيرات ذات العلامة الحمراء الموجودة فى منزلك يمكن أن تؤثر على الكبد بطريقة قد تضر بصحة الكبد، من الأفضل دائمًا غسل الفواكه والخضراوات جيدا.

2. المكملات الغذائية والأعشاب



يمكن أن يؤثر تناول أكثر من دواء أو مكمل على الكبد بطريقة سلبية. حتى العلاجات أو الأدوية التى لا تستلزم وصفة طبية لا ينبغى أن تؤخذ بدون طبيب.

3. استهلاك الكحول



يمكن أن يؤدى الإفراط فى استهلاك الكحول إلى الإصابة بسرطان الكبد.

4. السمنة والسكرى أو ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم



الحالات الصحية التى يمكن أن تصبح عوامل خطر لأمراض الكبد يمكن أن تكون السمنة أو السكرى أو ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الجسم. تحدث حالة الكبد الدهنى غير الكحولى بسبب تليف الكبد وسرطان الكبد. يعد وجود الكبد الدهنى غير الكحولى أحد أسرع الأسباب نموًا والتى يمكن أن تؤدى إلى زراعة الكبد لدى المرضى. يمكن عكس حالة الكبد الدهنى فى المرحلة الدهنية عن طريق تقليل الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز والسكر وتنأول المزيد من ألفاكهة فى النظام الغذائي. أيضا ، يجب أن تشمل الخضار التى تحتوى على البروتين ويمكن شرب القهوة.

5. وجود تاريخ من أمراض الكبد



إذا كنت أنت أو أى فرد من أفراد عائلتك قد عانى من أمراض الكبد من قبل ، فهناك دائمًا احتمال أن تكون أيضًا عرضة لأنواع معينة من أمراض الكبد. قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص فى حالة التهاب الكبد B أو C وداء ترسب الأصبغة الدموية، قد يتسبب مرض الكبد الوراثى هذا أيضًا فى الإصابة بسرطان الكبد فى المستقبل.