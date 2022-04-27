اليوم السابع
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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:13 ص
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27-4-2022 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار الأمريكى ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 27-4-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية ، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 18.47 للشراء، 18.53 جنيه للبيع،أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.47 جنيه للشراء، 18.55 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 18.48 جنيه للشراء، 18.55 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.46 جنيه للشراء، 18.54 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.46 جنيه للشراء.
 
18.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.47 جنيه للشراء.
 
18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.48 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.47 جنيه للشراء.
 
18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.47 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.50 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

اسعار الدولار

الدولار اليوم

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في مصر

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