أرمينيا والناتو يبحثان الوضع الأمني الإقليمي

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بحث وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان، مع الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى خافيير كولومينا، القضايا المتعلقة بأمن المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية - في بيان - أن بابكيان أطلع مبعوث "الناتو" على الوضع الأمني في المنطقة والتحديات القائمة بعد الحرب التي استمرت 44 يوما في منطقة كاراباخ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية.

كما ناقش بابيكيان وكولومينا القضايا المتعلقة بالأمن الدولي والتعاون بين أرمينيا وحلف الناتو.