اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أذربيجان ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا تبحثان الأوضاع الإقليمية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:00 ص
أذربيجان ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا تبحثان الأوضاع الإقليمية رئيس أذربيجان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف مع ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية وسائل الإعلام تيريزا ريبيرو، وناقشا حرية الإعلام والوضع الإقليمي.
 
وذكرت وزارة الخارجية الأذرية -في بيان- أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع ما تم إنجازه في مجال حرية الإعلام في أذربيجان، وفقا لما ذكرته صحيفة "أذرنيوز" على موقعها الإلكتروني. 
 
وأكد بيراموف أن أذربيجان تقدر بشدة التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في جميع المجالات بما في ذلك حرية الإعلام.
 
وتطرق الجانبان لمناقشة الأوضاع في المنطقة بعد النزاع والخطوات المتخذة لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.
 
من جانبها، شددت ريبيرو على أهمية حرية وسائل الإعلام في بناء الثقة، مؤكدة أنها عنصر مهم أيضا لتحقيق السلام والأمن وأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكنها مساعدة أذربيجان في هذا الصدد.

منظمة الامن والتعاون فى اوروبا

اخبار العالم

أذربيجان

رئيس أذربيجان

أوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة