أخبار مصر.. الرئيس السيسى يفتتح مسجد سيدنا الحسين بعد تجديده

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأربعاء مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما فى ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للأمام الحسين.

ويشارك الرئيس السيسي في الافتتاح، السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك محمد حسن ممثل السلطان بمصر.

وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة السفير بسام راضي بأن تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الاثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه في إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فإن سلطان البهرة له جهود مقدرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، فضلًا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة فى مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر".. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

الرئيس السيسى لعلماء الأزهر والأوقاف: "واصلوا جهودكم لنشر صحيح الدين"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، متطلعا إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون في معالجة القضايا الراهنة في إطار فهم واقع العصر، والمستجدات والتحديات مع الحفاظ على ثوابت الشرع للدين الحنيف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: "من هذا المنطلق أقول لكم واصلوا جهودكم الجادة والمساعى المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذى يحمل كل معانى الرحمة والتسامح والتعاون والعمل والبناء وإعمال العقل في فهم النص ومنهج الله في تسير هذا الكوكب الفسيح بما يسهم في عمارة الأرض".

الأرصاد: أجواء حارة الـ48 ساعة المقبلة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى أجواء حارة شبه ثابتة خلال اليومين القادمين علي كافة الأنحاء نهارا مائلة للبرودة ليلا.

كما تتكون الشبورة المائية صباحا علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح يوم الخميس علي غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة.

و يشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء ، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، وسانت كاترين العظمى 28 درجات والصغرى 14 .

شيخ الأزهر: الهجوم على السنة النبوية تمهيد للتهوين من شأن القرآن الكريم

أوضح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن كثيرا من علماء الغرب المعاصرين قالوا بأن «القرآن الكريم» كان الباعث الأوحد لحضارة الإسلام في القرون الوسطى، مؤكدين أنه لا مفر للمسلمين اليوم -إذا ما أرادوا صنع حضارة إسلامية جديدة تشبه في روعتها حضارتهم السابقة-من أن يستلهموا هذا القرآن، وأن السنة النبوية ضرورة لفهم هذا القرآن فهما كاملا وصحيحا.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، خلال كلمته اليوم باحتفالية ليلة القدر بمركز المنارة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حملات الهجوم على السنة النبوية، ومحاولات التهوين من شأنها في نفوس المسلمين؛ ليسـهل -بعد ذلك- التهوين من شأن «القرآن نفسه»، والعبث بتشريعاته وأحكامه، هي الفتنة التي تطل برأسها اليوم، موضحا أنها ليست جديدة، ولا بنت هذا العصر، وقد حدثنا النبي ﷺ بنفسه من أخبارها، وحذرنا من ضلالها وضلال متعهديها منذ خمسة عشر قرنا من الزمان، في أحاديث كثيرة عُدَّت من معجزاته -ﷺ- وإخباره عن غيوب لم تكن على عهده -ﷺ.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت له معجزات ودلائل حسية عديدة على صدق نبوته، إلا أن «القرآن الكريم» يمثل من بينها المعجزة الكبرى، حيث كان معجزة في حياته ﷺ كما كان معجزة من بعده، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فكان معجزة في حياته صلى الله عليه وسلم حين فاجأ فرسان الكلمة من شعر ونثر بكتاب يعلو في كلماته ونظم آياته على كل إمكاناتهم وقدراتهم العلمية والأدبية، كتاب ذي أسلوب عجيب تحداهم به، وطلب إليهم أن يأتوا بمثله، أو بما يقرب منه، ولـما عجزوا تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، ولما عجزوا تحداهم بأن يأتوا بثلاث سور، فعجزوا، وأخيرا تحداهم بأن يأتوا بمثل سورة واحدة منه فعجزوا، ثم أغلق عليهم هذا الباب، وقال لهم: إن ربي يأمرني أن أبلغكم بأنكم لم ولن تستطيعوا ذلك حتى لو استعنتم بالإنس والجن متعاونين متضامنين يظاهر بعضكم بعضا.

ونظمت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

الصحة تطلق اليوم وغدا 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 7 قوافل طبية ،ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات "دمياط، البحيرة، أسوان، المنوفية، مطروح، أسيوط، المنيا ."

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.