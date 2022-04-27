أحمد عمر هاشم عن كلمته فى حفل ليلة القدر أمام الرئيس: "فتوح من الله"

كتب على عبد الرحمن

علق الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على القصيدة الشعرية التى أهداها للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، قائلا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عقب الاحتفالية :"الرئيس عبد القتاح السيسى يستحق أكثر من ذلك، وقد من الله علينا وعلى مصر بالرئيس السيسي".

وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه لم يكن مستعدا للكلمة التى سبقت القصيدة الشعرية وأنها كانت فى مجملها فتوح ومنة ومدد من الله".

وأهدى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصيدة شعرية، باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مضمونها: "لمصر في عهدكم عزم وإصرار.. ألا يبيت بها عنف ولا عار.. نحيت عنا ظلاما طالما عثرت فينا خطار.. وعانى الأهل والجار.. واليوم جاءت بكم حين اصطفت لها، وللقيادة عند الله أقدار".

وتابع الدكتور أحمد عمر هاشم: "بالأمس قدت بها جيش له همم.. للحق والنصر والعلياء جرار.. واليوم جاءت بكم تمشي على قدر.. وأنت في ركبها شهم ومغوار.. تقصي الخيانة تقصي الغدر عن وطني.. فليس يصلح خوان وغدار.. أقمت مشروع خير طالما عثرت فيه خطانا.. أقمت مشروع خير طالما رغبت في مثله قادة فينا وثوار.. هذه قناة السويس اليوم قد سعدت بأختها.. وعطاء الله مدرار.. يا رب وفق خطى السيسي قائدنا.. فأنت يا رب للأبرار تختار".