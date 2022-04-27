اليوم السابع
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أحلى قطايف فى المنوفية.. "محمود" أشهر صنايعى واحترف المهنة من 10 سنين.. لايف

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:21 م
أحلى قطايف فى المنوفية.. "محمود" أشهر صنايعى واحترف المهنة من 10 سنين.. لايف
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع محمود طارق محمد، أشهر صانع القطايف بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، خلال شهر رمضان، ويقول محمود طارق: ورثت المهنة أبا عن جد وأعمل فى المهنة منذ سن الثالث عشر من عمرى أكثر من 10 سنوات فى المهنة صنايع القطايف والكنافة الآلى.

ويشير أشهر صنايعى كنافة، أعمل فى المهنة لأنها مهنة أجدادى وأنا أعشقها منذ الصغر.

ويضيف، يومى يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء فى عمل القطايف والكنافة الآلى، مشيرا إلى أن المهنة صعبة جدا ولا أحد يستطيع عمل القطايف سوى بعد خبرة كبيرة وتعليم من صنايعى كبير فى المهنة.

ويؤكد محمود أن شهر رمضان يعد موسم كبير لنا كصنايعية حلوى لأن به إقبال كبير من قبل المواطنين على الشراء، حيث يعد سعر كيلو القطايف 20 جنيها، وكيلو الكنافة 25 جنيها.


محافظة المنوفية

الكنافة البلدى

شهر رمضان

القطايف

الكنافة

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