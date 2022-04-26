40 مدرسة أرجنتينية تقرر تعليم عملات البيتكوين للطلاب.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

أطلقت 40 مدرسة أرجنتينية قرار تعليم المبادئ الأساسية للعملات المشفرة والأكثر شيوعا مثل البيتكوين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "ابنى مع بيتكوين" Build With Bitcoin، مع برنامج منظمة باكسفول، لتعليم المبادئ الاساسية للعملات، مع اطلاق تجريب مهنى للمعلمين.

وأشارت صحيفة "الكربتو نوتثياس" الإسبانية إلى أنه تم اطلاق برنامج توجيه وتدريب مهنى على بيتكوين الذى سيستهدف المعلمين والمؤسسات التعليمية فى السنوات الاخيرة من المدارس الثانوية فى الأرجنتين.

تهدف خطة العمل إلى تدريب أكثر من 4000 طالب ، الذين سيعملون اعتبارًا من أغسطس المقبل على إنشاء مواد تعليمية بأشكال مختلفة. بعد ذلك ، ستُعقد اجتماعات بين المدارس لتقديم المقترحات التي أعدتها كل مجموعة ، وفقًا لبيان باكسفول

من ناحية أخرى، يسعى المشروع إلى نقل المعرفة بين المعلمين والطلاب حتى يفهموا المزايا والفوائد التي يوفرها النظام المالي اللامركزي مثل البيتكوين، ومن ناحية أخرى، "يهدف برنامج منظمة باكسفول إلى مساعدة المدارس على اكتساب الزخم في تحولها الرقمي، خاصة حتى تتمكن من تبني استخدامات ولغات ومفاهيم هذه التقنيات.

قالت خيمينا فالون ، منسقة التطوير المؤسسي لمنظمة بيتكوين الأرجنتين غير الحكومية: "جميع المدارس الثانوية في البلاد مدعوة للمشاركة ، وتشجيعها على المشاركة في هذا التغيير الذي يمر عبر العالم بوتيرة مذهلة".

وأشارت الدراسات الأخيرة إلى أن 22.1% من المشاركين فى برنامج باكسفول فى الارجنتين يشعرون بثقة تامة في التعامل مع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، من بين أولئك الذين أجروا بالفعل معاملة باستخدام العملات المشفرة ، فإن النسبة المئوية التي تعبر عن هذه الدرجة من الثقة تصل إلى 67.9٪.