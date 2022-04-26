اليوم السابع
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11 "تروسيكل" جديدا يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:17 م
11 "تروسيكل" جديدا يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج تروسيكلات جديدة
سوهاج محمود مقبول

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دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بعدد 11 تروسيكل جديد للخدمة وذلك لاستخدامها فى اعمال رفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه بلغت تكلفة تلك التريسيكلات 320 ألف جنيه وأنه تم شرائها بهدف الحفاظ على نظافة الطرق بجوار المطابق والحفاظ على البيئة والصحة العامة والشكل الحضارى.

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى أن أطوال شبكات الصرف الصحى التى يتم تطهيرها بصفة دورية يبلغ طولها 1120 كيلو متر بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحى منها 90 كيلو متر شبكات صرف صحى بمركز طما و 139 كيلو متر شبكات بمركز طهطا و 93 كيلو متر شبكات بمركز جهينة و 136 كيلو متر شبكات بمركز المراغة هذا بالإضافة الى 278.6 كيلو متر شبكات بمركز سوهاج و206 كيلو متر شبكات بمركز أخميم وحى الكوثر و 107 كيلو متر شبكات بمركز جرجا و 70.4 كيلو متر شبكات بمركز البلينا.

 

11 تروسيكل جديد يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج (1)
 

 

11 تروسيكل جديد يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج (2)
 

 

 

11 تروسيكل جديد يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج (3)
 

 

 

11 تروسيكل جديد يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج (4)
 

 

 

11 تروسيكل جديد يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج (5)
 

 

 

11 تروسيكل جديد يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج (1)
 

 

11 تروسيكل جديد يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج (2)
 

 

11 تروسيكل جديد يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج (3)
 

 

11 تروسيكل جديد يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج (4)
 

 

11 تروسيكل جديد يدخل الخدمة لرفع مخلفات تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج (5)
 

 

 


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