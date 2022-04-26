وزير الزراعة يوافق على 338 ترخيص لمشروعات زراعية وحيوانية بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

أعلن المهندس زكريا مصطفى دمرداش - مدير عام حماية الأراضى بمديرية الزراعة فى محافظة الوادى الجديد أنه تم إرسال 400 ملف لوزارة الزراعة باللجنة رقم 76 و77 و78 وقد وافق وزير الزراعة على اعتماد 338 ملف ترخيص على مستوى المحافظة مابين حظائر ماشية - ومشاريع انتاج حيوانى وداجنى - وثلاجات حفظ التمور للبلح -ومخزن محاصيل زراعية -سكنات - مبانى إدارية - ومركز خدمة الات ومعدات زراعية - ومنافذ بيع منتجات زراعية - ووحدات تعبئة وتغليف التموروجاري الموافقة على 62 ملفا.

ومن جانبه، قال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إن مركز الخارجة تضمن 129 ترخيصا ومركز باريس 4 ومركز بلاط 4 ومركز الداخلة 56 ومركز الفرافرة 145، حيث ناشد جميع المزارعين ممن تمت الموافقة لهم بالبناء على الأراضى الزراعية التوجه للوحدة المحلية التابعة لهم على مستوى المركز او القرية لاستخراج رخصة البناء للمشروعات والحظائر التى تمت الموافقة عليها من وزارة الزراعة، مؤكدا أنه لا توجد أية تعديات على الاراضى الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.

وأضاف المرسى أن تلك الموافقات هى ثمرة جهود اللواء محمد الزملوط محافظ الأقليم من أجل تشجيع المزارعين لزيادة التنمية الزراعية وحل أى عراقيل تواجة المزارع والذى يسعى دائما لخدمة مزارعى الوادى الجديد لتزليل كل العقبات أمامهم فى الموافقة على تراخيص الحظائر والمشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى فى الوادى الجديد.