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وزير الدفاع الأمريكى: القوات الروسية خسرت الكثير من المعدات والجنود فى حرب أوكرانيا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:42 م
وزير الدفاع الأمريكى: القوات الروسية خسرت الكثير من المعدات والجنود فى حرب أوكرانيا لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي
كتب أحمد عرفة

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قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل دعمها القوي لأوكرانيا، متابعا: نعمل على دعم طويل الأمد للجيش الأوكراني.

 

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى: سنواصل تعزيز قدرة الجيش الأوكراني للمعارك المقبلة المرتقبة، متابعا: نبحث عن أسباب اتساع التوتر نحو مولدوفا.

 

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، أن الجميع سيخسر إذا اندلعت حرب نووية، موضحا أن حديث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن السلاح النووي أمر خطير جدا.

 

وقال لويد أوستن، إن قرار ألمانيا بدعم أوكرانيا جيد ويعود إليها، متابعا: نسعى إلى تعقيد مهمة موسكو في تهديد دول الجوار.

 

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن القوات الروسية خسرت الكثير من المعدات والجنود في حرب أوكرانيا، مشيرا إلى أنه من الصعب على روسيا استبدال المعدات التي خسرتها بسبب العقوبات.

 

وتابع لويد أوستن: سنجتمع شهريا لمساعدة أوكرانيا عسكريا، موضحا الناتو سيدافع عن القيم التي يمثلها وأبوابه ستبقى مفتوحة.

 

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الأولوية اليوم هي إنهاء النزاع وعلى بوتين اتخاذ هذا القرار، متابعا: على فلاديمير بوتين إنهاء النزاع الذي بدأه.


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