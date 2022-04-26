وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول أنشطة معهد إعداد القادة خلال رمضان

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول أنشطة المعهد خلال شهر رمضان استكمالًا لاستراتيجية المعهد في نشر الفكر الصحيح وتحصين المجتمع من الأفكار المغلوطة، وتوضيح الحقائق ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، وتماشيًا مع توجهات واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر معهد إعداد القادة.

وأفاد التقرير بأن المعهد عقد أمسية ثقافية اجتماعية وترفيهية لطلاب جامعة حلوان، وتضمنت محاضرة عن مُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية والتسامح ونبذ العنف، بالإضافة إلي إقامة دوري رياضي وعقد العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأضاف التقرير أن المعهد نظم أيضًا فوجًا تحت شعار "البطولة .. أنت الأقوى"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور 250 طالب وطالبة من الجامعات المصرية، وتضمن الفوج العديد من المحاضرات والندوات التي تُسهم فى رفع الوعي بقضايا المجتمع، وتتمثل في ندوة بعنوان "تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والمغلوطة"، وندوة عن "تحديات الأمن القومي المصري"، وكذلك ندوة بعنوان "المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي"، كما تضمن الفوج أنشطة متنوعة ومجالات تسابق واختتم الفوج بنهائي البطولة وتوزيع الكؤوس وشهادات التقدير على الفائزين.

وأوضح التقرير أنه من المُقرر استكمال الفعاليات والأفواج بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة بالدولة.

ومن جانبه، أشار د. كريم همام أن خطة معهد إعداد القادة تعمل على تنمية وعي شباب الجامعات بقضايا وطنهم من خلال مجموعة من الندوات التوعوية، بمشاركة نخبة من المحاضرين والمدربين من العلماء والمفكرين وكبار رجال الدين والقوى الناعمة المُؤثرة فى المجتمع، حيث تساهم هذه الندوات في صقل خبرات الشباب، وكذلك تعمل على مواجهة الشائعات وتحصين المجتمع، وتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة، وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة، وترسيخ الولاء والانتماء للوطن، خاصة أن استكمال عملية البناء والتنمية تعتمد على شباب مصر.