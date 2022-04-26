وزير الأوقاف: إفطار الأسرة المصرية أكبر دليل على تجسيد مفهوم المواطنة

كتب محمد الأحمدى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن الأديان جميعا تعزز مفاهيم المواطنة فالأديان السماوية مصدرها رب العالمين قائلا: "عندما يكون خروج عن الإنسانية فإن هناك خطأ ونحاول أن ننظر له بجانب عقلى وننطلق من مفهوم الدولة.

وتابع خلال لقاؤه مع الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية الذى زار الوزارة للتهنئة بعيد الفطر المبارك " ان إهداء الكتب وتبادلها بين الوزارة والطائفة يؤكد على تقبل الأخر وتقبل فكره وأرائه فتكمن الخطورة ألا يريد أحد أن يسمع الأخر"، مضيفا أننا متشابهون فى حديثنا وخطابنا وجميعنا نتحدث عن المواطنة ولدينا نطاق واسع نشترك فيه فمهم جدا سماع وجهات النظر المختلفة.

وقال رئيس القطاع الدينى بالوزارة أن شركاؤنا فى الوطن ليس بيننا وبينهم حواجز كما وضعتها بعض النظم السابقة فبوجود القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة صحح المفاهيم الخاطئة الموجودة لدى المواطنين، مؤكدا أنه عضو من أعضاء الهيئة الإنجيلية.

وقال الوزير إن دعوة الرئيس لإفطار الأسرة المصرية بالفعل أكبر دليل على تجسيد مفهوم المواطنة فكل أبناء الوطن جميعا سيكونوا موجودين فيه فمهما كان لدينا ارتباط لابد أن نكون جميعا معا.

وقال الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية "احنا بنعمل حوارات صادقة تصنع المجتمع المثقف ونعتز بفضيلة الوزير كثيرا فهو صاحب قلم وموقف ونصلى من أجل بلادنا فلا سلام لنا الا بسلام بلادنا".