وزارة الصناعة اليابانية تضع هدفًا لاستعادة 20% من الإنتاج العالمي للبطاريات

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كشفت وزارة الصناعة اليابانية، عن أول هدف لها على الإطلاق من حيث إنتاج البطاريات أمام لجنة ممثلين من القطاعين العام والخاص في البلاد.

وذكرت الوزارة - بحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) - أنه سيتم وضع هدف باستعادة حصة مقدارها 20% من الإنتاجية العالمية للبطاريات المخزنة للقدرة بحلول 2030، حيث شهدت إنتاجية اليابان تراجعًا أمام الصين وكوريا الجنوبية اللتين باتتا أكثر تنافسًا.

وقال وزير الصناعة الياباني كوئيتشي هاجيئودا، إن الشركات الصينية والكورية الجنوبية تحقق خطوات كبيرة في إنتاج البطاريات، في ظل استثمارات نشطة مدعومة من قبل حكومتيهما.

وأضاف أن الشركات اليابانية أيضًا بحاجة لدعم راسخ مع تصدر الحكومة للمشهد وأن هذه قد تكون آخر فرصة للبلاد كي تلحق بالركب.

وكانت قد شهدت الشركات اليابانية الصانعة للبطاريات تراجعًا في حصصها في السوق العالمية من 40% في عام 2015 لتصبح 15% فقط في عام 2020.