وزارة الداخلية توفر أطرافا صناعية لنزلاء بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قام قطاع الحماية المجتمعية بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني بتوفير أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل بدر، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار حرص القطاع على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لكافة نزلاء القطاع وتحقيق قدر من التواصل الاجتماعي للنزلاء بالمجتمع الخارجي، وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع تمهيداً لعودتهم إليه كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة عقوبتهم.

تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها تعظيم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني وتحقيق التواصل المجتمعي ودعماً لتوجهات الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان.