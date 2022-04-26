والدة طالب متوفٍ بحادث كفر الشيخ: كان فى إجازة يومين بعد 70 يوم غياب.. لايف

الدقهلية مرام محمد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع والدة الطالب محمد الذي لقي مصرعه بالأمس مع أربعة من زملائه على الطريق الدولي الساحلي .

وقالت، إن محمد كان فى إجازة دراسية لمدة يومين بعد أكثر من شهرين غياب بالكلية للدراسة، وكان سيعود مرة أخري يوم الخميس بعد أداء امتحانات، مشيرة إلى أنها تلقت مكالمة أكدت لها بأن محمد أصيب فى حادث طريق بالسيارة مع زملائه أثناء عودته إلى الإسكندرية، وقالت "تسلل لي شعور بأنه حدث له مكروه ومات"، مضيفة "صبرت واحتسبته، ثم قمت بالصلاة وكنت أشعر بأن الأمس هي ليلة القدر، وانتظرت حتى تم إبلاغي بأنه توفي بالفعل".

وقالت الأم، أن محمد كان فى السنة الثالثة بالكلية، وأخر حاجة حدثت قبل السفر بالأمس طلبت منه أن أقبله، فرد عليا وقال "لازم يعني" وقالت أنا قابلته بالزغاريد لأنه عريس، وقبل السفر بالأمس ذهب وودع جدته، وكأنه يشعر بأنه سوف يموت.

وكانت سادت حالة حزن بمدينة دكرنس بعد فقدانهم لاثنين من أبنائهم، لقوا مصرعهما في حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي كان يستقلها الطلاب، مما أدى لاصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كبري زكريا على الطريق الدولى الساحلي.

تلقى غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق اسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي، مما أدى لاصدامها بالرصيف بعد كمين رشيد بالقرب من كبري زكريا، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الاسعاف من استخراج الـ5 جثامين من السيارة الملاكي.



وتبين من البيانات أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي 21 سنة من دكرنس دقهلية وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد 21 سنة من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد من دكرنس دقهلية.



احد-ضحايا-الحادث



أصدقاء-محمد



الأصدقاء-داخل-المسجد



الأصدقاء-عند-الجثمان



الأصدقاء-في-المسجد



الجثمان



المسجد



أهالي-القريه



حزب-بالقرية_1



حزن-بالقريه



والدة-محمد-بجوار-جثمانه