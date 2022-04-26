اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

والدة طالب متوفٍ بحادث كفر الشيخ: كان فى إجازة يومين بعد 70 يوم غياب.. لايف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:10 م
والدة طالب متوفٍ بحادث كفر الشيخ: كان فى إجازة يومين بعد 70 يوم غياب.. لايف
الدقهلية مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع والدة الطالب محمد الذي لقي مصرعه بالأمس مع أربعة من زملائه على الطريق الدولي الساحلي .

وقالت، إن محمد كان فى إجازة دراسية لمدة يومين بعد أكثر من شهرين غياب بالكلية للدراسة، وكان سيعود مرة أخري يوم الخميس بعد أداء امتحانات، مشيرة إلى أنها تلقت مكالمة أكدت لها بأن محمد أصيب فى حادث طريق بالسيارة مع زملائه أثناء عودته إلى الإسكندرية، وقالت "تسلل لي شعور بأنه حدث له مكروه ومات"، مضيفة "صبرت واحتسبته، ثم قمت بالصلاة وكنت أشعر بأن الأمس هي ليلة القدر، وانتظرت حتى تم إبلاغي بأنه توفي بالفعل".

وقالت الأم، أن محمد كان فى السنة الثالثة بالكلية، وأخر حاجة حدثت قبل السفر بالأمس طلبت منه أن أقبله، فرد عليا وقال "لازم يعني" وقالت أنا قابلته بالزغاريد لأنه عريس، وقبل السفر بالأمس ذهب وودع جدته، وكأنه يشعر بأنه سوف يموت.

وكانت سادت حالة حزن بمدينة دكرنس بعد فقدانهم لاثنين من أبنائهم، لقوا مصرعهما في حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي كان يستقلها الطلاب، مما أدى لاصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كبري زكريا على الطريق الدولى الساحلي.

تلقى غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق اسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي، مما أدى لاصدامها بالرصيف بعد كمين رشيد بالقرب من كبري زكريا، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الاسعاف من استخراج الـ5 جثامين من السيارة الملاكي.

وتبين من البيانات أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي 21 سنة من دكرنس دقهلية وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد 21 سنة من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد من دكرنس دقهلية.

احد-ضحايا-الحادث
احد-ضحايا-الحادث

 

أصدقاء-محمد
أصدقاء-محمد

 

الأصدقاء-داخل-المسجد
الأصدقاء-داخل-المسجد

 

الأصدقاء-عند-الجثمان
الأصدقاء-عند-الجثمان

 

الأصدقاء-في-المسجد
الأصدقاء-في-المسجد

 

الجثمان
الجثمان

 

المسجد
المسجد

 

أهالي-القريه
أهالي-القريه

 

حزب-بالقرية_1
حزب-بالقرية_1

 

حزن-بالقريه
حزن-بالقريه

 

والدة-محمد-بجوار-جثمانه
والدة-محمد-بجوار-جثمانه

 

والدة-محمد-واصدقاؤه
والدة-محمد-واصدقاؤه

 


الدقهليه

طلاب حادث كفر الشيخ

والدة طالب الدقهليه

حادث سير الطريق الدولي

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

الطريق الدولى

حادث كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة