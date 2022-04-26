هل سمعت عن "عرق سمية".. أهم مناطق الغوص فى الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تضم سواحل البحر الأحمر أكثر من 60 موقع غوص متميز، من بين تلك المواقع وأشهرها موقع غوص عرق سمية بالقرب من شواطئ الغردقة وتحديدا شرق جزيرة الجفتون الكبير، التى تبعد كيلومترات من شواطئ مدينة الغردقة الساحلية..تعرف علي موقع عرق سمية في المعلومات الاتية

- سمى بذلك الاسم نسبة إلى أن أول من غطس بتلك المنطقة، هى سائحة تسمى "سمية" اكتشفت ما تحتويه من شعاب مرجانية نادرة تبلغ أعمارها ملايين السنين.

- أكثر من يغطس فى عرق سمية المحترفين فى الغطس ولا يصلح للهواة حيث إن من أكبر المواقع القريبة من شواطئ الغردقة عمقا.

- عمق الغطس وصل فيه لأكثر من 100 متر، وأن أعماقه تقترب من الـ200 متر، حيث إن أغلب السياح الذين يقومون بالغطس فى عرق سمية يكونوا محترفين فى الغطس.

- بعد 30 متراً فى الموقع يوجد كهف ضخم من الشعاب المرجانية التى تسمى سوفت كولر، وهى شعاب مرجانية تبلغ أعمارها ملايين السنين.

- له طابع خاص فى الغطس، يصيبك فى بداية الأمر بالرعب مما تشاهده ثم تستمتع بما تشاهده فى الأعماق من قدرة الخالق وإبداعه فى جمال ومناظر الشعاب المرجانية والأسماك ذات الألوان المبهجة.

- تنتشر فيه أسماك الشعاب المرجانية، وكذلك المورى "الثعبان السمكى" وهو كائن بحرى يتغذى على الأسماك ولا يسبب أى أذى للبشر.

- موقع غطس "عرق سمية" يمتاز بشهرة كبيرة دولياً ولا ينتشر كثيرا فى مصر، حيث صنف من قبل كأفضل مناطق البحر على سواحل البحر الأحمر.

- يطلب موقع عرق سمية من أغلب هواة رياضة الغطس والذين أغلبهم يكونون أوروبيين وخاصة الإنجليز والألمان، فضلا عن الغطاسين المصريين.



الغوص في عرق سمية



عرق سمية بالبحر الأحمر



عرق سمية شرق الغردقة