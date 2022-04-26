هاشتاج "إفطار الأسرة المصرية" يتصدر "تويتر"

كتب خالد إبراهيم

شارك عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا تويتر، على هاشتاج "إفطار الأسرة المصرية"، والذى تفاعل عليه، مئات من رواد تويتر، متحدثين عن إنجازات الرئيس، وكذلك القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، والذى كان على رأس المتواجدين.

رواد موقع تويتر المشاركين في "الهاشتاج"، أكدوا أن التوقيت الحالي يحتاج لمثل هذه القرارات الاقتصادية المهمة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانى منها العالم، كذلك سلط المشاركين الضوء على ظهور سارة ومينا أبطال حياة كريمة في مقدمة الحضور أيضا.

أحد المشاركين عبر الهاشتاج قال متأثرا بظهور الثنائى، "ساره و مينا .. هو في جمال كده .. عيطونى"، ووقالت مروة رزق: "وتراه في جبر الخواطر ساعيا وفؤاده متصدع مكسور.. كم كتابٍ لم يكن عنوانه يحكي الذي في طيّه مسطور".. وقالت أخرى، " القرارت اللي بتتقال دي هتبقى نقلة هايله للبلد"، فيما قالت ماريا، " احسن حاجة قرار الريس النهارده بدعم الصناعات المحلية".



الهاشتاج

















ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.

وأعلن الرئيس السيسى عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأعلن الرئيس السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إنه كلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.