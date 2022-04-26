نيويورك تايمز: إعلان أوستن عن هدف إضعاف روسيا يمثل تحولا فى صراع أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه عندما أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن أمس، الاثنين، فى نهاية زيارته السريعة لأوكرانيا أن هدف أمريكا هو رؤية روسيا ضعيفة للغاية بحيث لم تعد لديها القدرة على غزو دولة مجاورة، كان يعترف بتحول الصراع، من معركة للسيطرة على أوكرانيا إلى أخرى تضع واشنطن فى مواجهة أكثر مباشرة مع موسكو.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد دخل الحرب وهو يصر على أنه لا يرغب فى جعل هذا سباقا بين الولايات المتحدة وروسيا. وإنما يساعد دولة ديمقراطية صغيرة تصارع للدفاع عن نفسها ضد الاستيلاء عليها من قبل جارتها الأكثر قوة. وقال بايدن فى بداية مارس، وبعد أسبوعين فقط من بدء الحرب إن المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا هى حرب عالمية ثالثة، وهو الشىء الذى يجب أن تعمل على منعه.

والتزم بايدن بإبقاء القوات الأمريكية خارج القتال، ورفض فرض حظر طيران فوق أوكرانيا من شأنه أن يضع القوات الأمريكية والروسية فى قتال مباشر. لكن بعدما أصبحت الفظائع الروسية أكثر وضوحا، كما تقول الصحيفة، فإن حاجة أوكرانيا للمدفعية الثقيلة زادت أصبحت الخطوط أكثر تداخلا واللهجة أكثر حدة. وفى نفس الوقت، فإن الولايات المتحدة تندفع بشكل تدريجيى، قولا وفعلا فى اتجاه تقويض الجيش الروسى.

ففرضت الولايات المتحدة عقوبات هدفها منع الجيش الروسى من تطوير وتصنيع أسلحة جديدة. وعملت بقدر متفاوت من النجاح لقطع عائدات الطاقة والغاز التى تقود ماكينة الحرب.

وقال العديد من مسئولى الإدارة إن الدافع الفورى لإعلان أوستن المنسق بعناية أن الولايات المتحدة تريد إضعاف روسيا إلى الحد الذى لا يمكنها فيها القيام بأشياء مثل غزو أوكرانيا، هو تمكين رئيس أوكرانيا فولودمير زيلينكسى بأقوى يد ممكنة لما يتوقع أن يكون نوع من مفاوضات وقف إطلاق النار فى الأشهر المقبلة.