نائب محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بمنطقة الألف مسكن وجسر السويس

كتب سيد الخلفاوى

قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة مسائية بشارع جسر السويس ومنطقة الألف مسكن يرافقه اللواء يحى الأدهم رئيس حى النزهة واللواء عبد الحميد أبو العزم رئيس حى عين شمس، وقيادات شرطة المرافق شرق القاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتجرى محافظة القاهرة دراسة لإنشاء سوق للباعة الجائلين لحل مشكلة الإشغالات بمنطقة جسر السويس والألف مسكن.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لإستقبال أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور .