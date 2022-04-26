وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن تطوير هذه المحركات يأتي كجزء من مشروع "كوسموس2" الذى يعمل عليه الخبراء فى البلاد، والذى يهدف لتطوير صواريخ فضائية جديدة قادرة على نقل حمولات تصل إلى 250 كيلوجرامًا إلى مدارات الأرض القريبة".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذى لشركة "إنيرجو" الروسية، إيجور فولوبوف: "أن الخبراء الروس يتعاونون مع المختصين من جامعة البلطيق الحكومية الروسية على تطوير واختبار المحركات الفضائية الجديدة المخصصة لصواريخ الفضاء، حيث نجحوا هذا العام في اختبار محرك يعمل بالهيدروجين السائل مخصص للمراحل العليا من صواريخ الفضاء".

وأشار فولوبوف إلى "أن الميزة الأساسية فى المحركات الجديدة التي يجري اختبارها حاليا هو أنها يمكن أن تعمل بسلاسة على ارتفاعات قريبة من الأرض وفي الفضاء أيضا، كما أنها صممت بطريقة خاصة كى لا تلوث العناصر المحيطة بها أثناء عملها".