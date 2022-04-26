اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: الاعتماد على الإمكانات المحلية أمر ضرورى لضمان الأمن الاقتصادى لروسيا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:06 م
موسكو: الاعتماد على الإمكانات المحلية أمر ضرورى لضمان الأمن الاقتصادى لروسيا باتروشيف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الإمكانات المحلية أمر ضروري لضمان الأمن الاقتصادي لروسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن موسكو ليست ضد اقتصاد السوق والمشاركة في سلاسل الإنتاج العالمية، لكنها تدرك بوضوح أن الغرب يسمح للدول الأخرى بأن تكون شريكا له فقط عندما يكون ذلك مفيدا له.

ولفت سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن أهم شرط لضمان الأمن الاقتصادي لروسيا هو الاعتماد على الإمكانات الداخلية للبلاد، وإعادة الهيكلة الهيكلية للاقتصاد الوطني على أساس تكنولوجي حديث.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة