موسكو: الاعتماد على الإمكانات المحلية أمر ضرورى لضمان الأمن الاقتصادى لروسيا

كتب أحمد عرفة

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الإمكانات المحلية أمر ضروري لضمان الأمن الاقتصادي لروسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن موسكو ليست ضد اقتصاد السوق والمشاركة في سلاسل الإنتاج العالمية، لكنها تدرك بوضوح أن الغرب يسمح للدول الأخرى بأن تكون شريكا له فقط عندما يكون ذلك مفيدا له.

ولفت سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن أهم شرط لضمان الأمن الاقتصادي لروسيا هو الاعتماد على الإمكانات الداخلية للبلاد، وإعادة الهيكلة الهيكلية للاقتصاد الوطني على أساس تكنولوجي حديث.