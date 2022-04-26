وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن العديد من الأشخاص أصيب بجروح عندما اندلع حريق فى شاحنة صغيرة عقب الانفجار داخل مبنى الجامعة، وكان المواطنون الصينيون جزءا من هيئة التدريس بالجامعة.

بدوره، قال قائد شرطة كراتشى غلام نبي ميمون: "نشك في أنه هجوم انتحاري.. اقتربت امرأة ترتدي البرقع من الشاحنة ووقع الانفجار.. إننا نحقق في الحادث من خلال جمع الأدلة، لكن يبدو أن المعلمين الصينيين كانوا الهدف الفعلي للانفجار".

