مصطفى مدبولى بإفطار الأسرة المصرية: مشروع حياة كريمة يعيد بناء مصر كاملة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه عندما نتكلم عن أن مشروع حياة كريمة يعيد بناء بلد كاملة، لما يكون الريف المصرى يقطنه 60 مليون إنسان، وتقوم بتطوير كامل لـ 60 مليون إنسان، فهناك مجموع دول حولنا ليس لديها 60 مليون نسمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال إفطار الأسرة المصرية، أن الريف كان مهملا لسنوات كثيرة، فنحن لا نجلس في مكاتبنا، وننزل في الشارع والقرى.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: لما الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مشروع حياة كريمة، فنحن نعيد بناء بلد كاملة، والمشروع كان بدايته بالتقرير 600 مليار جنيه، ولكن بعد الدخول فى التفاصيل، فهذه القرى عندما تم إنشاؤها لم يكن هناك تخطيط، فكل شخص كان يريد أن يبنى لم يكن هناك نظام، فهناك 4500 قرية بـ 4500 مشروع وتحد جديد.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما شارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.