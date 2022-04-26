اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:36 م
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مصرع مهاجر وفقدان 26 آخرين فى انقلاب زورق قبالة جزر الكنارى

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:17 م
مصرع مهاجر وفقدان 26 آخرين فى انقلاب زورق قبالة جزر الكنارى زورق - أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الثلاثاء، مقتل مهاجر وفقدان 26 آخرين بانقلاب زورقهم في المحيط الأطلسي قبالة سواحل جزر الكناري.

وتمكن خفر السواحل الإسباني من إنقاذ 34 شخصا بعد انقلاب الزورق على بعد حوالي 135 ميلا من الطرف الجنوبي لجزيرة غران كناريا يوم أمس الاثنين، كما تم العثور على زورقين آخرين يحملان حوالي 63 شخصا، من بينهم طفلان، على بعد حوالي 40 ميلا إلى الجنوب، وتم إنقاذ كل من كانوا على متنها.

وقد وصل المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى ميناء Arguineguin حوالي الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء. وقال خفر السواحل إن "جميعهم من جنوب الصحراء الكبرى".

وجرى تنبيه السلطات يوم الأحد إلى أن زورقا غادر كابو بوجادور في منطقة الصحراء المغربية، وعلى متنه 60 مهاجرا.


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