مصرع مهاجر وفقدان 26 آخرين فى انقلاب زورق قبالة جزر الكنارى

وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الثلاثاء، مقتل مهاجر وفقدان 26 آخرين بانقلاب زورقهم في المحيط الأطلسي قبالة سواحل جزر الكناري.

وقد وصل المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى ميناء Arguineguin حوالي الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء. وقال خفر السواحل إن "جميعهم من جنوب الصحراء الكبرى".

وجرى تنبيه السلطات يوم الأحد إلى أن زورقا غادر كابو بوجادور في منطقة الصحراء المغربية، وعلى متنه 60 مهاجرا.