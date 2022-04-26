اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول عسكرى أوكرانى يعلن فرض حظر تجول ليلى فى العاصمة كييف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:11 ص
مسئول عسكرى أوكرانى يعلن فرض حظر تجول ليلى فى العاصمة كييف الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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أعلن مسؤول الإدارة العسكرية الإقليمية فى العاصمة الأوكرانية "كييف"، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول ليلى فى كييف بسبب ما وصفه بـ"أعمال روسيا الاستفزازية".

وشدد المسؤول الأوكراني -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية- على أهمية الالتزام بإجراءات الحظر الليلي والقرارات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وفى وقت سابق، طالب وزير الخارجية الأوكرانية، ديميترى كوليبا، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالضغط على روسيا لإخلاء ميناء ماريوبول المحاصر.

وقال كوليبا -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، "يجب أن يركز جوتيريش على قضية واحدة وهي إخلاء ميناء ماريوبول وهو أمر تستطيع الأمم المتحدة القيام به". 

وأضاف "إننا نعول على حكمة الأمين العام للأمم المتحدة في الهروب من الفخ الدبلوماسي الذي قد تنصبه روسيا بعد قبولها استقباله في موسكو"، مشيرا إلى أن "الروس قد يكونوا مستعدين لمناقشة أمر ما معه إلا أنه يجب أن يركز المحادثات على قضية ماريوبول".

وكان الكرملين قد أعلن مؤخرا أن الرئيس الروسي سيلتقي يوم 26 أبريل الجاري الأمين العام للأمم المتحدة؛ الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

 


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