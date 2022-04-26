اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:46 م
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محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين لبحث شكاواهم

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:52 م
محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين لبحث شكاواهم محافظ قنا
صابر سعيد

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واصل أشرف الداودى محافظ قنا، وحازم عمر، نائب المحافظ ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها ، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي . 
 
 
 
استمع محافظ قنا، ونائب المحافظ والسكرتير العام لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع .
 
 
 
وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.


 

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