محافظ قنا يكرم 100 فائز من حفظة القرآن الكريم

صابر سعيد

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، 100 من الفائزين والمتفوقين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم من أبناء المحافظة، خلال حفل التكريم الذى نظمته الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بقنا، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والشيخ محمود عبدالحميد، مشرف الوجه القبلى للجمعيات الشرعية، والشيخ احمد مصطفى، مشرف الجمعيات الشرعية بقنا، ولفيف من اسر الأطفال والشباب المكرمين.

وهنأ محافظ قنا أبناءه من الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، مؤكدًا على أهمية قراءة وحفظ القرآن الكريم من الصغر، لأنه دستور الحياة ومنه نتعلم "أمور الدين وحسن الخلق ومعاملة الجيران وطاعة الوالدين وحب الأوطان"، لافتا أن المحافظة تحرص دائما على تشجيع ودعم ابنائها من حفظة القرآن الكريم من كافة الأعمار السنية وخاصة الأطفال، مؤكداً على أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات الكاملة لمنظمات المجتمع المدنى ، التى تتبنى مثل تلك المبادرات التى تهدف إلى تعليم أبنائنا مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتحفيظهم آيات الذكر الحكيم ، والتى تصب جميعها في بناء وخدمة المجتمع ، من خلال ترسيخ مفاهيم الدين الصحيح وغرس العقيدة والفكر الوسطى المعتدل، ونبذ العنف والتعصب لدى الأطفال منذ الصغر.

وأضاف "الداودى"، أننا نحتفل اليوم بأهل القرآن الكريم، ممن حفظوه في صدورهم ، حفظهم الله تعالى ببركته وهداه، فـقارئ القرآن الكريم مقامه عند الله تعالى عظيم، يرقّيه به منازل في جنّات النعيم ويرفعه بقدر ما قرأ ورتّل في حياته الدنيا، فينال بتلاوته العطرة سعادة الدارين الدنيا والآخرة، فهنيئًا لمن حصل على هذه المكانة والمنزلة، فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدور، وضياء أنزله الله تعالى من السماء إلى نبيّه الكريم؛ ليكون هدى ورحمة للعالمين يهتدون به إلى الصراط المستقيم، ويتخّذون منه الدستور والمنهج القويم الذي لا تشوبه شائبة ، فالقرآن لنا الصديق المرشد المؤنس الذي نبدأ به يومنا وننهيه فنكتسب راحة وطمأنينة تشفي الصدور وتلهم العقول.

وفى نهاية الاحتفال تسلم محافظ قنا ، تقديرا لاهتمامه ودعمه الكامل والمستمر لأبنائه من حفظة القرآن الكريم، بجانب مساندته ورعايته التامة للموهوبين والمتفوقين بجميع المراحل التعليمية ، وفي كافة المجالات "العلمية والأدبية والفكرية"، كما قام "الداودى" بتسليم درع الجمعية والجوائز القيمة لعدد 100 من الفائزين والمتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم, منهم "25 ممن حفظوا القرآن كاملا، و25 آخرين ممن حفظوا نصف القرآن, بينما بلغ عدد الحافظين لربع القرآن 25 طفل وطفلة، و25 آخرين ممن حفظوا خمسة أجزاء من القرآن الكريم" ، كما كرم محافظ قنا، القائمين على الاحتفال من التنفيذيي ، وقد شهد الحفل تنظيم فقرة الابتهالات الدينية ، وفقرة استعراضية بعنوان "قرآنى".



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