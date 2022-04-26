اليوم السابع
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محافظ قنا يسلم عقدى عمل لابن وزوجة شهيدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى 

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:50 م
محافظ قنا يسلم عقدى عمل لابن وزوجة شهيدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى  اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

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سلم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عقود عمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي للشاب حسنين، لنجل شهيد الواجب عويضة رجب شافعي ولأميرة يوسف محمد، زوجة الشهيد محمود ابن رواحة، وذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، المهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا. 
 
 
وأكد محافظ قنا، أن عقود العمل أقل ما يمكن أن تقديمه لأسرتي الشهيدين تقديراً لما قدمه الشهيدان من جهد خلال فترة عملهما بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أنه من واجبنا تقديم كافة سبل الدعم ورعاية مثل هذه الأسر كنوع من التعويض عما فقدوه من الرعاية التى كان يقدمها رب الأسرة، وذلك انطلاقا من أن محافظة قنا بكامل أجهزتها لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الإخلاص في العمل.
 
 
الجدير بالذكر أن الفقيدين استشهدا خلال أعمال تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا مطلع شهر إبريل الجارى، وكانا مثالًا صادقا للإخلاص والتفاني في العمل خلال مسيرتهما المهنية.

 

تسليم عقود عمل

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