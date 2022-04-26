اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء يشهد الحفل الفنى بذكرى تحرير سيناء.. صور

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:51 ص
محافظ شمال سيناء يشهد الحفل الفنى بذكرى تحرير سيناء.. صور الاحتفالية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الليلة، الحفل الفنى الذى نظمته مديريتا الشباب والرياضة والثقافة على مسرح قصر ثقافة العريش، فى إطار احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء، وذلك بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية. 

أكد المحافظ على أن جميع مؤسسات وأجهزة الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء لما لها من أهمية كبيرة، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

لفت المحافظ إلى أن الحفل يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذكرى 40 لتحرير سيناء، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات خلال الاحتفالات بالعيد القومى على مدار الأسبوع الجارى.

تضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية المتنوعة لمديرية الثقافة، بجانب عدد من العروض الفنية لفريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة.

وعلى هامش الحفل افتتح المحافظ ومرافقوه معرص الفنون التشكيلية لفنانى شمال سيناء ومعرض رسوم الأطفال وذوى الهمم بالمحافظة وفى نهاية الحفل قام المحافظ بتوزيع شهادات التقدير على الأدباء والمبدعين والفنانين.

 
 
 
1 (2)
 

 

2
3
 

4
 

 


شمال سيناء

العريش

تحرير سيناء

ذكرى تحرير سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة.. افتتاح تجمع "الشياحة" النموذجى احتفالا بأعياد تحرير سيناء

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:00 ص

تعرف على المقومات السياحية بمحافظة شمال سيناء بمناسبة عيدها القومى

الإثنين، 25 أبريل 2022 08:07 م

ذكرى تحرير سيناء.. "البيك" جندى شارك بالحرب وإعمار أرض الفيروز.. عبر القنال منتصرا يؤمن مسار الجنود من الألغام.. بعد تحرير سيناء شارك فى استلام وتخطيط القنطرة شرق.. واستكمل مسيرته مهندسا باستلام الشيخ زويد ورفح

الإثنين، 25 أبريل 2022 07:00 م

مكفوفون يحتفلون بذكرى التحرير بتوزيع إفطار على أرواح الشهداء بسيناء.. صور

الإثنين، 25 أبريل 2022 05:23 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة