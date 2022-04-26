محافظ شمال سيناء يشهد الحفل الفنى بذكرى تحرير سيناء.. صور

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الليلة، الحفل الفنى الذى نظمته مديريتا الشباب والرياضة والثقافة على مسرح قصر ثقافة العريش، فى إطار احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومى وذكرى تحرير سيناء، وذلك بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية.

أكد المحافظ على أن جميع مؤسسات وأجهزة الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء لما لها من أهمية كبيرة، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

لفت المحافظ إلى أن الحفل يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذكرى 40 لتحرير سيناء، مشيرا إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات خلال الاحتفالات بالعيد القومى على مدار الأسبوع الجارى.

تضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية المتنوعة لمديرية الثقافة، بجانب عدد من العروض الفنية لفريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة.

وعلى هامش الحفل افتتح المحافظ ومرافقوه معرص الفنون التشكيلية لفنانى شمال سيناء ومعرض رسوم الأطفال وذوى الهمم بالمحافظة وفى نهاية الحفل قام المحافظ بتوزيع شهادات التقدير على الأدباء والمبدعين والفنانين.