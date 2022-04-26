محافظ شمال سيناء يسلم عقود التجمعات التنموية الجديدة على المنتفعين.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

سلم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، عقود التجمعات التنموية الجديدة فى منطقة النثيلة بوسط سيناء على المنتفعين، وذلك فى إطار الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة وعيد تحرير سيناء.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، والمهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، والمهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، والمهندسة مايسة محمد محمود، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء ومحسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل.



محافظ شمال سيناء يفتتح التجمعات التنموية الجديدة بوسط سيناء

وأكد المحافظ طرح التجمعات التنموية على المواطنين أكتوبر الماضى، موضحا أن عددها 10 تجمعات تنموية متكاملة وهى "النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض، صدر الحيطان، التمد بمركز نخل والخفجة، خشم الجاد، الدفيدف، النوافعة، الكيلو 61 ببغداد بمركز الحسنة، وتم إنشائها بتكلفة بلغت نحو 4 مليارات و57 مليون جنيه.



محافظ شمال سيناء يفتتح التجمعات التنموية الجديدة بوسط سيناء

وأشار المحافظ إلى أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث يضم أراض زراعية مجهزة "5 أفدنة لكل منتفع"، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسى، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية، لافتا إلى أن المحافظة بدأت منذ الأسبوع الماضى فى تسليم تلك التجمعات للمنتفعين بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومى وعيد تحرير سيناء.



محافظ شمال سيناء يفتتح التجمعات التنموية الجديدة بوسط سيناء

وشدد المحافظ على ضرورة العمل بجدية لزراعة الأرض لتصبح خضراء، مؤكدا أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أنه فى حالة زراعة الأرض، سيتم منح المستفيد 5 أفدنة أخرى. أشار المحافظ إلى توزيع شتلات أشجار الزيتون بالمجان على المنتفعين لزراعة فدان من الأفدنة الخمسة بالزيتون، لافتا إلى توفير سيارة من مجلس المدينة التابع له التجمع لإحضار متطلبات المواطنين.

ولفت المحافظ إلى تعيين مجلس اتحاد للشاغلين بكل تجمع، مؤكدا على انتداب موظفين للعمل فى المدارس ومراكز الشباب والأماكن الخدمية المتنوعة فى التجمعات التنموية. وقام المحافظ ومرافقوه بافتتاح وتوزيع 25 منزل بدوى بمدينة نخل القديمة على المستحقين.

وقال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن تكلفة إقامة تلك المنازل بلغت 9.5 مليون جنيه، وأن المنزل مقام على مساحة 120 مترًا مربعًا "80 متر للمنزل - 40 متر للحوش" ويضم غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام.

كما قام المحافظ ومرافقوه بافتتاح سد أم البارد بقرية التمد بوسط سيناء، وذلك لحماية المنطقة من أخطار السيول القادمة من الجنوب. وأكد المحافظ أن هناك استثمارات بقيمة 120 مليون جنيه للموارد المائية والرى فى محافظة شمال سيناء، معظمها للحماية من أخطار السيول وتخزين المياه للاستفادة منها فى الزراعة وإنشاء المزارع السمكية.

وأشارت المهندسة مايسة محمد محمود، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، إلى أن سد أم البارد بقرية التمد، بطول 250 متر وارتفاع 7 أمتار وسعته التخزينية 3 ملايين متر مكعب من المياه، وتم إنشاءه بتكلفة 18 مليون جنيه. لفتت إلى قيام السد بحماية المنطقة من أخطار السيول القادمة من جنوب سيناء، وحتى لا تصب فى وادى العريش، معلنة الاستفادة من تلك المياه فى الزراعة والمزارع السمكية.

وقام المحافظ ومرافقوه بافتتاح المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنخل، والتى أقيمت على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة 17 مليون جنيه، وتضم تخصصين جديدين هما الرخام والطاقة المتجددة لخدمة المنطقة.



محافظ شمال سيناء يفتتح التجمعات التنموية الجديدة بوسط سيناء

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المدرسة تضم 12 فصلا تعليميا، وقاعات تعليمية وورش مختلفة وحجرات دراسية للمعامل والأنشطة المتنوعة، وتم انشاؤها بهدف سد العجز الناتج عن عدم وجود مدرسة مستقلة للتخصصات الفنية.

وأشار إلى أن قوة المدرسة 235 طالب وطالبة فى مختلف التخصصات الفنية وهى الرخام والجرانيت والطاقة المتجددة والمركبات والملابس الجاهزة واللحام وتشكيل المعادن.

وقام المحافظ ومرافقوه بتفقد مشروع إنشاء الموقف الجديد فى مدينة نخل والذى يقام على مساحة 9.5 فدان بتكلفة 21 مليون جنيه، مشددا على الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال الفترة المحددة وطبقا للبرنامج الزمنى المقرر.