محافظ سوهاج يتابع موقف توريد الأقماح ويوجه بتوفير كافة التسهيلات اللازمة.. صور

سوهاج محمود مقبول

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة موقف توريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2022، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وخميس محمد علي القائم بعمل مدير مديرية الزراعة بسوهاج، والدكتور أبوالحمد السيد مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وناقش الاجتماع موقف حصاد محصول القمح والكميات التي تم توريدها للشون والصوامع، حيث أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم حصاد 4 آلاف و500 فدان حتى الآن، من إجمالي المساحة المنزرعة والتي تبلغ 211 ألف و 862 فدانا موزعة علي مراكز المحافظة المختلفة، فيما تم توريد 338 طن قمح للصوامع والشون حتى الآن.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح، مشددا على التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية أمن سوهاج؛ لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أية كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجه " الفقي " بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الاقماح، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد الأقماح، والتي تتمثل في تحرير محضر بالواقعة، ووقف الحيازة الزراعية، والحرمان من الأسمدة المدعمة، وعدم التعامل مع البنك الزراعي، مع وضع بطاقة تموين الشخص المخالف بالقائمة السوداء، مؤكدا أنه لا تهاون على الإطلاق في هذا الشأن .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام باشتراطات وضوابط هيئة سلامة الغذاء عند استلام الأقماح، مؤكدا على دور الهيئة الهام في فحص الأقماح الواردة من المزارعين، وإعطاء درجة التقييم للأقماح التي تختلف أسعارها وفقا لدرجة النقاء، و رفض الأقماح المصابة بالحشرات أو الأقماح عالية الرطوبة .

وشهد المحافظ تجربة عملية لقياس نسبة الرطوبة في عينة من القمح بواسطة جهاز حديث لقياس نسبة الرطوبة في الأقماح، حيث قامت هيئة سلامة الغذاء بتوفير 15 جهاز بمحافظة سوهاج، حيث يتميز الجهاز بالدقة الشديدة في قياس نسبة الرطوبة بالقمح خلال 20 ثانية فقط.



محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة موقف توريد الأقماح



محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة موقف توريد الأقماح



محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمتابعة موقف توريد الأقماح