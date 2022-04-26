اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:49 م
أكرم القصاص
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محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى.. صور

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:17 م
محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى.. صور جانب من الحضور بحفل الافطار
سوهاج – محمود مقبول

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شارك اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فى حفل "إفطار المحبة الرمضانى"، الذى نظمته مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، بحضور السفير نيقولاس هنرى سفير دولة الفاتيكان بمصر.

حضر حفل الافطار اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد عمرو توبة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، والأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرقي للأقباط الكاثوليك بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات أمنية وتنفيذية، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

رحب محافظ سوهاج بسفير دولة الفاتيكان على أرض سوهاج، متمنيا له إقامة سعيدة، معربا عن سعادته بالمشاركة في إفطار  المحبة الرمضاني، إحدى صور الترابط والمحبة بين مسلمي مصر وأقباطها، موجها التهنئة لجميع الأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد .

من جانبه، عبر سفير دولة الفاتيكان عن سعادته بزيارته الثانية لمحافظة سوهاج، مشيدا بأجواء المحبة والتسامح التى تربط أبناء الشعب المصرى عامة وأهالى سوهاج بصفة خاصة، ونقل تحيات البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للشعب المصرى وأبناء سوهاج، مؤكدا إعجابه بما شاهده في سوهاج خلال زيارته، لافتا الى أن أكثر ما لفت انتباهه هو جودة وتميز القمح المزروع على أرض سوهاج، متمنيا ان يكون هذا العام عام رخاء ونماء لجموع الشعب المصرى، مثمنا مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى.

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (1)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (2)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (3)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (4)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (5)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (6)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (7)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (8)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (9)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (10)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (11)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (12)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (13)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (14)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (15)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (16)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (17)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (18)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (19)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (20)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (21)
 

 

محافظ سوهاج وسفير الفاتيكان يشاركان فى حفل إفطار المحبة الرمضانى (22)
 

 


حفل إفطار المحبة الرمضانى

مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج

السفير نيقولاس هنرى

سفير دولة الفاتيكان بمصر

مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج

المطران الشرقي للأقباط الكاثوليك بسوهاج

سفير دولة الفاتيكان

مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

حياة كريمة

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