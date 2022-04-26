محافظ دمياط تقدم واجب العزاء لوالدى الأشقاء الأطباء الثلاثة وتهديهما رحلة حج

قدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واجب العزاء لوالدى الأشقاء الأطباء الثلاثة الذين توفوا إثر حادث سقوط سيارتهم فى إحدى الترع بطريق القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، أثناء عودتهم إلى محافظة دمياط.

وأعربت "المحافظ" خلال زيارتها لمنزل الأسرة بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد، عن خالص تعازيها ومواستها لوالديهم، داعيةً الله أن يربط على قلبهما ويلهمها الصبر والسلوان، ويتغمد أبناءهم بواسع رحمته وينزلهم منزلة الشهداء.



وأكدت محافظ دمياط، أنه وفور وقوع الحادث أبدت القيادة السياسية اهتماما بالغا بوالدى الأبناء، حيث قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية واجب العزاء لوالدة الأشقاء هاتفياً، والتى أعربت خلاله عن خالص تعازيها ومواستها، كما أكدت لها أن الجميع بجانبها فى هذا المصاب.



كما أوضحت محافظ دمياط، أنه تم التنسيق مع جمعية مصر الخير لإهداء والدى الأشقاء رحلة حج لبيت الله الحرام، والتى أبدت فورًا استعدادها لتنفيذ ذلك، حيث وجهت المحافظ الشكر الجزيل للمؤسسة على تلك اللفتة الطيبة.



هذا ونقلت الدكتورة منال عوض تعازى أبناء المحافظة فى هذا المصاب، حيث قالت "قلوبنا جميعاً تعتصر حزناً على أبنائنا والمحافظة حريصة على تقديم أى دعم ممكن للأسرة، وذلك كأقل ما يمكن تقديمه لهم".

