محافظ المنيا يشهد وصول سيارات "خير مزارعنا" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وصول 10 سيارات محملة بالمواد والسلع الغذائية، ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" والتي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والدواجن بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية "معا لمحاربة الغلاء".

جاء ذلك بحضور المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي ومنسق عام مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الزراعة من الإصلاح الزراعي، وقطاع الإنتاج والزراعات المحمية.

وأوضح المحافظ أن السيارات محملة بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 20%، يتم توزيعها بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة الغلاء، وبهدف إحداث محاولة من التوازن للأسعار داخل الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

ووجه "القاضي" بتمركز السيارات الخاصة بأعمال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" بجوار مقرات معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز، للتسهيل على المواطنين في توفير السلع الغذائية وتعظيم الاستفادة من أعمال المبادرة، موجها كافة الجهات المعنية بالمشاركة في تسهيل أعمال توزيع السلع للمواطنين، حرصا على تحقيق الصالح العام.

من جانبه، أشار المستشار سعيد صالح إلى أنه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للدولة، ووزارة الزراعة يوجد 171 منفذا ثابتا بجميع محافظات الجمهورية، منها 9 منافذ ثابتة داخل مراكز محافظة المنيا، بالإضافة لوجود 21 منفذا، ضمن المنافذ المتحركة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لتحقيق المستهدف من أعمال المبادرة وللوصول لكافة الفئات المستحقة والمستهدفة.