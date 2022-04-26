اليوم السابع
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محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:16 م
محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر محافظ القاهرة بستقبل اندرية زكي
كتب سيد الخلفاوى

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استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدكتور القس اندريه زكى  رئيس الطائفة الانجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك.
 
وأكد محافظ القاهرة أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها والتى طالما كانت عصية على أى محاولات للنيل منها وأصبحت دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية نموذج فريد ومحط أنظار العالم مشيرًا إلى أن مصر تنعم بجو من الاستقرار والأمن فى عهده لم تشهده من قبل.
 
وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء هو تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءًا رسميًا، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر. 
 
وأكد محافظ القاهرة أن وجود هذا الوفد الكبير الذى ضم عدد من أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب، وهيئة الأوقاف الإنجيلية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الهيئة الإنجيلية يعبر عن محبة خاصة وحقيقية، تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة.
 
وقدم الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر التهنئة  بعيد الفطر المبارك لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بها ، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصرى.
 
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن مصر نموذج للعيش المشترك وأنه يشعر بفخر كبير كونه مواطن يتمتع بكافة حقوق المواطنة موجهًا الشكر للقيادة السياسية التى رسخت دولة المواطنة ، ومشيرًا إلى أن التطوير الحادث بالقاهرة أصبح محل إعجاب كبير للمواطنين المقيمين بالخارج الذين يعبرون عن انبهارهم بالتغيير الحادث بالعاصمة أثناء زيارتهم لمصر.
 
وأضاف رئيس الإنجيلية: "فخورين بمحافظة القاهرة وفخورين ببلادنا الجميلة مصر، ونصلي أن يمنح الله الفرحة والسلام لجميع المصريين".
 
 

عيد الفطر

القاهرة

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اندرية زكي

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