اليوم السابع
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محافظ القاهرة: مصر أرض الخير والسلام والمحبة وتبادل التهانى فى الأعياد مواقف رائعة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:54 م
محافظ القاهرة: مصر أرض الخير والسلام والمحبة وتبادل التهانى فى الأعياد مواقف رائعة رئيس الطائفة الإنجيلية خلال تهنئة محافظ القاهرة
كتب محمد الأحمدى

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قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة إنه ينتظر اللقاء السنوى لتهانى الطائفة الإنجيلية بالأعياد لأن لهم مكانة غالية على المستوى الشخصى، قائلا: " أسعد بهذا اللقاء لأنه لقاء محبّةٍ أكثر من كونه لقاء رسمى، موضحا أنه سعيد جدا بدور الكنيسة فى الاحتفالات ويستحق كل تقدير واحترام ومحبة، مضيفا " لن أستطيع وصف شعورى على المستوى الشخصى وهى علامة محبّةٍ له ويسعدنا ويشرفنا بهذا العدد فنتبادل التهانى بكل الأعياد الإسلامية والمسيحية". 
 
وتابع محافظ القاهرة خلال استقباله الطائفة الإنجيلية للتهنئة بالعيد "مصر أرض الخير والسلام والمحبة والمشاركة فى الاحتفالات وتبادل التهانى بالأعياد من المواقف الأكثر من رائعة". 
 
وأضاف أن حرص الطائفة على المشاركة والحضور والتهاني بالعيد تكون نابعة من القلب وهى مشاعر حقيقية وتخرج من القلب وهذا هو الشعور الطيب، وهذا اللقاء لقاء أخوة ومحبة وشكر الحضور على التهنئة موضحا أن رئيس الطائفة حريص على مشاركتنا دائما بمشاعر صادقة ورسالة محبّةٍ. 

الطائفه الانجيليه

محافظ القاهره

عيد الفطر المبارك

تبادل تهانى عيد الفطر

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