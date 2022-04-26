محافظ الفيوم يتابع آليات توصيل المرافق لمصنع "يازاكى اليابانى".. صور

الفيوم-رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع بديوان عام المحافظة، لمتابعة آليات توصيل المرافق على رأس المنطقة المخطط تنفيذ مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات عليها، بقرية منشأة كمال بمركز الفيوم، من خلال شركة يازاكي اليابانية.



تناول الاجتماع، تحديد جداول زمنية للأعمال، والمتطلبات الخاصة بكل مرفق من المرافق لتوصيل الخدمات، للبدء الفعلي في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، تفعيلاً لاتفاقية التعاون بين الجانبين المصري والياباني، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.



كما تناول الاجتماع، عرض مكونات مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات، المخطط إنشاؤه، والإجراءات والخطوات الفعلية على أرض الواقع خلال المرحلة القادمة، للبدء في الأعمال الإنشائة للمصنع، والموقف التنفيذي لشركات المرافق، والعمل على رصد احتياجات كل شركة بشكل تفصيلي دقيق، مع وضع مستهدفات مستقبلية، لأعمال الترفيق للاستفادة بها، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، وما تم إعداده من بيانات، ومقايسات من قبل كل شركة، وما تم تنفيذه من تصميمات من قبل مسئولي شركة يازاكي اليابانية للتصور المبدئي للمصنع.



وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أن تنفيذ مثل هذه المشروعات، يأتي في إطار رؤية مصر 2030م، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتمكين الشباب والمرأة، كأحد محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكداً أن المستفيد الأكبر من المصنع، هم أبناء المحافظة، من خلال توفير الآلاف من فرص العمل، مطالباً مسئولي شركة يازاكي بمصر، بسرعة إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي للمصنع بالتنسيق مع وزارة البيئة، للانتقال من حيز الدراسات، لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع على أرض الواقع.



ولفت، إلى أهمية التحرك بشكل جماعي، والعمل بروح الفريق الواحد، والمراجعة الدورية للأعمال للوقوف على الملاحظات أولاً بأول، لسرعة تقديم الحلول لها، موجهاً بتحديد مسئول من كل شركة من شركات المرافق، إضافة لمسئول من المحافظة، لمعاينة موقع المصنع على أرض الواقع.



ووجه المسؤولين، بوضع جداول زمنية محددة من قبل شركات المرافق، لتوصيل الخدمات على رأس المنطقة المخطط تنفيذ المشروع عليها، موجهاً بمراجعة القيم التقديرية للتكاليف خلال أسبوعين، بالتنسيق بين الشركات وجامعة الفيوم، والعمل على الحتميات، وتحديد المطالب للمستهدفات المستقبلية، إضافة للاستغلال الأمثل لكل الإمكانات المتاحة، في إطار المحافظة على أصول الدولة، والحرص على المال العام، بجانب العمل على جعل المنطقة من مناطق جذب الاستثمارات.



حضر الاجتماع، كلا من الدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبدالتواب عبدالقادر، عضو مجلس النواب، والدكتورة منى الخشاب، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أحمد بديوي، مدير شركة يازاكي اليابانية بمصر، وهشام كامل، الممثل القانوني للشركة، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، ورئيس قطاع الكهرباء بالفيوم، وآخرين.

















