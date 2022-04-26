محافظ الإسكندرية يشدد على شن حملات مكبرة لإيقاف البناء المخالف أثناء العطلات

الإسكندرية - جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف، والمتابعة المستمرة لحالة الشارع السكندرى على مدار الساعة لإيقاف أي أعمال بناء مخالف في المهد، وخاصة أيام العطلات الرسمية التي يستغلها ضعاف النفوس.

وجرى شن عدد من الحملات المكبرة بأحياء المنتزة أول، والعجمي، وغرب، ووسط، لإيقاف البناء المخالف في المهد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي هذا الصدد، تابع اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول، أعمال بناء مخالفة وتبين من المعاينة أنها صب أعمده خرسانية بالدور الأرضى بشارع الجامع الكبير بعزبه الطوير، وبناء مخالف في شارع الفلكي، وآخر بعزبة خورشيد وأعمدة خرسانية بعزبة محسن، حيث تم وقف الأعمال ومصادر الأدوات والمعدات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حى العجمى برئاسة السيد موسي تم رصد بناء مخالف بشقة سكنيه بالدور الخامس في شارع جمعة الطلخاوي بالهانوفيل، حيث تم إزالة البناء المخالف والتحفظ على الأدوات المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي حي وسط برئاسة عزة سعد تم رصد مخالفة بناء مخالف، وبالمعاينة على الطبيعة، تبين أن العقار مكون من دور أرضي، دور ميزانين، خمسة أدوار علوية، ووجود أعمال مخالفة عبارة عن بناء حوائط وصب أعمدة خرسانية بالدور السادس علوي، كما تم رصد جدران مخالفة وأعمدة خرسانية في شارع الكلزة بمحرم بك، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.



ورصد حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، خلال أعمال المرور الميداني، وجود أعمال مخالفة بدون ترخيص في المهد وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.