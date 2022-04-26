مجمع البحوث الإسلامية يوضح الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة

كتب ـ لؤى على

يختلط الأمر على البعض فى الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، وأوضح مجمع البحوث الإسلامية الفرق بينهم وذلك على النحو الآتى:

زكاة الفطر:-

متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة ويكفى في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه تصرف للفقراء والمساكين فقط.

زكاة المال:-

متعلقة بالمال تجب على من يملك المال ويشترط لوجوبها النصاب والحول وتتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.

الصدقة:-

تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.