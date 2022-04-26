مجمع البحوث الإسلامية يوضح الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة

يختلط الأمر على البعض فى الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، وأوضح مجمع البحوث الإسلامية الفرق بينهم وذلك على النحو الآتى:
زكاة الفطر:-
متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة ويكفى في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه تصرف للفقراء والمساكين فقط.
زكاة المال:-
متعلقة بالمال تجب على من يملك المال ويشترط لوجوبها النصاب والحول وتتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.
الصدقة:-
تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.
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