اليوم السابع
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مجمع البحوث الإسلامية يوضح الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:00 ص
مجمع البحوث الإسلامية يوضح الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال
كتب ـ لؤى على

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يختلط الأمر على البعض فى الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، وأوضح مجمع البحوث الإسلامية الفرق بينهم وذلك على النحو الآتى:
 

زكاة الفطر:-

متعلقة بالأبدان تجب على من تلزمه النفقة ويكفى في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه تصرف للفقراء والمساكين فقط.
 

زكاة المال:-

متعلقة بالمال تجب على من يملك المال ويشترط لوجوبها النصاب والحول وتتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.
 

الصدقة:-

تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم وللوالدين ونحو ذلك.
 
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زكاة المال

زكاة الفطر

الصدقة

مجمع البحوث الاسلامية

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